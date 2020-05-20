О маркировании собак и кошек в Приморье примут закон

20 Май 2020 2020-05-20T08:46:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Законодательную инициативу губернатора Приморья, о создании в крае системы добровольного маркирования собак и кошек, рассмотрел Комитет по продовольственной политике и природопользованию Заксобрания региона. Документ разработан с целью реализации положений федерального закона об ответственном обращении с животными.

Председатель комитета Евгений Зотов считает, что маркирование собак и кошек позволит упростить поиск потерявшихся питомцев. Также процедура станет составляющей в обеспечении безопасности, помогая оперативно выявить источники и пути распространения заболеваний животных, которые могут передаваться человеку.

Маркировать животных станут с помощью микрочипа или бирки, а получить услугу можно будет во всех учреждениях государственной ветеринарной сети. Платить за маркировку придется владельцам животных. При этом информация о питомце, которому присвоят индивидуальный учетный номер, будет вноситься в национальную систему учета и регистрации животных REGAGRO. С помощью мобильного приложения можно будет регистрировать и идентифицировать животных, вести их учет и получать необходимую документацию в электронной или печатной форме.

Порядок добровольного маркирования собак и кошек, а также ведения базы данных и ее использования будет установлен правительством края. Профильный комитет вынес законопроект «О системе добровольного маркирования собак и кошек на территории Приморского края» на ближайшую сессию краевого парламента и рекомендовал депутатам принять его сразу в трех чтениях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU