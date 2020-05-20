Особый противопожарный режим отменили в Приморье

20 Май 2020 2020-05-20T09:21:50+03:00

Нежаркая погода и отсутствие людей в леса сказались на степени пожароопасности в регионе

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В 23 муниципальных образованиях Приморского края власти отменили особый противопожарный режим. Распоряжение об этом подписала председатель правительства края Вера Щербина в среду, 20 мая. Региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира сообщает, что режим снят в связи с низким классом пожарной опасности на территории региона.

«Особый противопожарный режим отменен на территории Арсеньевского, Артемовского, Владивостокского, Дальнегорского, Находкинского, Партизанского, Спасского и Уссурийского городских округов, Октябрьского, Пограничного, Ханкайского и Хорольского муниципальных округов, Кировского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Спасского, Хасанского, Черниговского, Шкотовского и Яковлевского муниципальных районов, а также в Большом Камне и ЗАТО Фокино», — говорится в сообщении министерства.

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ИСТОЧНИК KP.RU