2020-05-20T10:43:39+03:00
Общество

Школьники из 1-8 классов во Владивостоке ушли на каникулы

Старшеклассники, в свою очередь, до сих пор обучаются дистанционно
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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У школьников 1-8 классов во Владивостоке закончился учебный годУ школьников 1-8 классов во Владивостоке закончился учебный годФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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У школьников 1-8 классов во Владивостоке сегодня, 20 мая, закончился учебный год. Последняя четверть для учеников прошла в дистанционном режиме. Ранее минобраз Приморья определил самые удобные для окончания занятий сроки. Но окончательное решение все же принималось каждой школой самостоятельно.

Напомним, учебный год для девятиклассников и десятиклассников в министерстве образования рекомендовали закончить до 29 мая, а для одиннадцатиклассников - до 5 июня. Прочитать подробнее о том, почему были определенны именно такие даты можно здесь.

Кроме того, в Приморье из-за эпидемии коронавируса перенесли проведение ЕГЭ - с 8 июня на более поздний срок (точная дата, пока что неизвестна), а ОГЭ и вовсе отменили. Последние звонки в школах и выпускные вечера в дошкольных учреждениях также не состоятся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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