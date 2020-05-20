Школьники из 1-8 классов во Владивостоке ушли на каникулы
У школьников 1-8 классов во Владивостоке сегодня, 20 мая, закончился учебный год. Последняя четверть для учеников прошла в дистанционном режиме. Ранее минобраз Приморья определил самые удобные для окончания занятий сроки. Но окончательное решение все же принималось каждой школой самостоятельно.
Напомним, учебный год для девятиклассников и десятиклассников в министерстве образования рекомендовали закончить до 29 мая, а для одиннадцатиклассников - до 5 июня. Прочитать подробнее о том, почему были определенны именно такие даты можно здесь.
Кроме того, в Приморье из-за эпидемии коронавируса перенесли проведение ЕГЭ - с 8 июня на более поздний срок (точная дата, пока что неизвестна), а ОГЭ и вовсе отменили. Последние звонки в школах и выпускные вечера в дошкольных учреждениях также не состоятся.
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ИСТОЧНИК KP.RU