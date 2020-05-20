Разыскиваются близкие бойца Красной Армии из Владивостока, погибшего в 1942 году

20 Май 2020 2020-05-20T09:56:49+03:00

Останки солдата найдены в прошлом году в Городищенском районе Волгоградской области

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Родственников погибшего на Великой Отечественной войне красноармейца из Владивостока Иванова Николая Николаевича разыскивает поисковый отряд «Офицеры» Волгоградской региональной общественной организации «Поиск». Останки солдата были найдены в Городищенском районе Волгоградской области в прошлом году. В тех местах шли бои с участием 1379 стрелкового полка 87 стрелковой дивизии.

Были обнаружены останки шести бойцов Красной армии, державших оборону 23-24 августа 1942 года. Найдены три именных солдатских медальона. Увы, два из них оказались пустыми, но удалось установить имя одного солдата — Иванов Николай Николаевич.

— Поиск имени в обобщенном банке данных «Мемориал» был осложнен допущенной ошибкой в дате выбытия бойца. В идентификации помогла смекалка самого погибшего героя, который на обратной стороне записки из смертного медальона указал полные данные своей матери, Ивановой Анны Максимовны. Именно эта информация помогла найти его в Книге памяти Приморского края, — рассказали представители отряда «Офицеры».

Николай Иванов родился в 1919 году во Владивостоке. В ряды Красной армии призван в марте 1942-го Первореченским районным военным комиссариатом. Его мать, Анна Иванова, проживала по адресу: Владивосток, 19 км, 6-я улица, дом отдыха ТОФ.

Всех, кому что-то известно о родных солдата, просят обращаться по телефону 8 (963) 838 56-68 или написать на электронный адрес: pf0021@gmail. com.

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ИСТОЧНИК KP.RU