Мэрия Владивостока пытается вернуть городу объекты Мингородка

20 Май 2020 2020-05-20T10:56:41+03:00

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Прокурорская проверка была проведена в парке культуры и отдыха «Минный городок». Надзорное ведомство проверяло законность использования объектов недвижимости.

Прокуратура Владивостока установила, что еще в 2003 году управлением муниципальной собственности администрации краевого центра заключила договор с коммерческой организацией на реализацию инвестиционного проекта по комплексной реконструкции 15 объектов муниципальной собственности, находящихся на территории Мингородка.

Инвестор был обязан обеспечить полное финансирование проекта: разработать проектно-сметную документацию, выполнить весь комплекс работ по застройке и ввести реконструируемые объекты в эксплуатацию. Только в случае, когда условия договора были бы выполнены, объекты стали бы долевой собственностью не только администрации города, но и инвестора. Но уже в 2004 году в нарушение действующего законодательства за инвестором были зарегистрированы 15 объектов незавершенного строительства, которые потом в разное время перешли в собственность гражданам и юридическим лицам.

Как выявила последняя проверка, фактически работы по восстановлению старых зданий не велись. Прокурор города обратился в Ленинский районный суд с исковыми заявлениями о том, чтобы права собственности нынешних владельцев этих объектов признали отсутствующими и признали хозяином недвижимости город.

Пресс-служба Прокуратуры Приморского края сообщает, определениями суда по гражданским делам, возбужденным по исковым заявлениям прокуратуры города, приняты меры по обеспечению иска в виде запрета осуществления регистрации прав и ограничений (обременений) прав в отношении 15 объектов недвижимости.

Стоит добавить, что вернуть здания парка Мингородка в муниципальную собственность городские власти пытаются уже два года. Вопрос в 2018 году поднял прежний мэр Владивостока Виталий Веркеенко.

В реестре объектов зеленой зоны числятся: кафе «Вишенка», кегельбан, бильярдная, выставочный зал, кинотеатр «Буратино», дом игровых автоматов и другие уже не функционирующие здания. Почти все они являются также и объектами Владивостокской крепости.

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ИСТОЧНИК KP.RU