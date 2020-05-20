2020-05-20T18:26:29+03:00
Происшествия

Неуправляемая фура протащила внедорожник с ребенком внутри на несколько метров

Черепно-мозговые травмы получили пятилетняя девочка и еще один взрослый пассажир внедорожника
Сергей БАЛАНОВ
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Внедорожник сильно пострадалВнедорожник сильно пострадал
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Полиция уточнила подробности ДТП с неуправляемой фурой в Фокино. Вечером 19 мая в районе «Семи ветров» внедорожник Rav4 остановился на перекрестке и стал ждать зеленый сигнал светофора. Очевидцы сообщают, что в салоне было двое взрослых и двое детей. Внезапно машину протаранила фура – она протащила джип на несколько метров вниз по дороге, пока его не отвернуло в сторону, а дальше грузовик продолжил скатываться с горки, метров через пятьсот протаранил бетонные блоки аварийного моста и слетел в кювет.

Очевидцы также говорят, что водитель грузовика не пытался тормозить, не пытался сигналить или как-то еще привлечь к себе внимание или предотвратить возможные трагедии. Но при этом после того, как фура оказалась в кювете, он сам смог дойти до кареты «скорой».

В полиции подтвердили, что в результате ДТП пострадали два человека – пассажиры Rav4: 32-летний мужчина и девочка пяти лет. В обоих случаях участникам автоаварии потребовалась госпитализация, им диагностированы черепно-мозговые травмы.

Водителем «Хино Профиа» оказался житель поселка Шкотово с 18-летним стажем, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2019-2020 годах привлекался восемь раз, но штрафы все оплатил. Состояния опьянения у него не выявлено.

В любом случае, проводится административное расследование по статьям «управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой» и «нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью». Также на грузовике не было тахографа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Неуправляемая фура протащила внедорожник с ребенком внутри на несколько метров
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