Суд в Уссурийске наказал нарушителя режима самоизоляции
Уссурийский районный суд признал 46-летнего жителя Приморья виновным в нарушении режима самоизоляции и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.
В апреле мужчина вернулся в Уссурийск из Москвы и должен был находиться дома на самоизоляции 14 дней с момента приезда. Но сила воли у гражданина иссякла через несколько дней и он покинул стены родного жилища. Об этом стало известно правоохранительным органам, сообщает пресс-служба отдела МВД России по Уссурийску.
За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения полицейские составили на нарушителя протокол об административном правонарушении. Далее уже была работа суда, который рублем наказал недисциплинированного приморца.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU