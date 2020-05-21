Суд в Уссурийске наказал нарушителя режима самоизоляции

21 Май 2020 2020-05-21T00:18:04+03:00

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Уссурийский районный суд признал 46-летнего жителя Приморья виновным в нарушении режима самоизоляции и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

В апреле мужчина вернулся в Уссурийск из Москвы и должен был находиться дома на самоизоляции 14 дней с момента приезда. Но сила воли у гражданина иссякла через несколько дней и он покинул стены родного жилища. Об этом стало известно правоохранительным органам, сообщает пресс-служба отдела МВД России по Уссурийску.

За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения полицейские составили на нарушителя протокол об административном правонарушении. Далее уже была работа суда, который рублем наказал недисциплинированного приморца.

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ИСТОЧНИК KP.RU