Сколько стоит приморцу содержать свою машину

21 Май 2020 2020-05-21T00:48:51+03:00

Известный сайт, посвященный автомобильной тематике, провел опрос в Приморье и других регионах России

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Автомобильный портал «Дром» решил узнать сколько в месяц тратят жители Приморского края на обслуживание своей машины. Участников опроса попросили учесть расходы на топливо, страховку, налог, обслуживание, стоимость запчастей и т. п.

Выяснилось, что 23% автомобилистов из Приморья укладывается в бюджет до 5 тысяч рублей.

33% приморцев, имеющих автомобиль, тратят на него от 5 до 10 тысяч рублей ежемесячно.

Для 21% опрошенных содержание «железного коня» обходится от 10 до 15 тысяч в месяц.

От 15 до 20 тысяч на машину тратит 11%.

6% расходует на авто по 20 — 30 тысяч рублей.

И вариант «более 30 000» выбрало 5% респондентов.

Что касается других регионов нашей страны, то самые небольшие ежемесячные расходы у жителей Татарстана. Там 38% автовладельцев тратят на содержание машины до 5 тысяч рублей в месяц.

В Якутии вариант ответа «более 30 000» выбрали 10% респондентов — это в 2 раза чаще, чем в среднем по России. В Москве и Московской области чаще, чем в среднем по России, голосовали за «20 000 — 30 000 тысяч в месяц».

Всероссийский опрос проводился с 28 апреля по 7 мая среди пользователей сайта drom. Ru. Проголосовало 16 897 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU