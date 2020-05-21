2020-05-21T00:48:51+03:00
Общество

Сколько стоит приморцу содержать свою машину

Известный сайт, посвященный автомобильной тематике, провел опрос в Приморье и других регионах России
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Любовь владивостокцев к авто известно всей странеЛюбовь владивостокцев к авто известно всей странеФото: Татьяна БАГЛАЙ
Изменить размер текста:

Автомобильный портал «Дром» решил узнать сколько в месяц тратят жители Приморского края на обслуживание своей машины. Участников опроса попросили учесть расходы на топливо, страховку, налог, обслуживание, стоимость запчастей и т. п.

Выяснилось, что 23% автомобилистов из Приморья укладывается в бюджет до 5 тысяч рублей.

33% приморцев, имеющих автомобиль, тратят на него от 5 до 10 тысяч рублей ежемесячно.

Для 21% опрошенных содержание «железного коня» обходится от 10 до 15 тысяч в месяц.

От 15 до 20 тысяч на машину тратит 11%.

6% расходует на авто по 20 — 30 тысяч рублей.

И вариант «более 30 000» выбрало 5% респондентов.

Что касается других регионов нашей страны, то самые небольшие ежемесячные расходы у жителей Татарстана. Там 38% автовладельцев тратят на содержание машины до 5 тысяч рублей в месяц.

В Якутии вариант ответа «более 30 000» выбрали 10% респондентов — это в 2 раза чаще, чем в среднем по России. В Москве и Московской области чаще, чем в среднем по России, голосовали за «20 000 — 30 000 тысяч в месяц».

Всероссийский опрос проводился с 28 апреля по 7 мая среди пользователей сайта drom. Ru. Проголосовало 16 897 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейский пес Рэм нашел похищенный металл в поселке Приморский
21 миллиард рублей может забрать COVID-19 у Приморья при худшем раскладе
Житель Артема вызвал полицию и нарвался на уголовное дело
Сколько стоит приморцу содержать свою машину
Суд в Уссурийске наказал нарушителя режима самоизоляции
Неуправляемая фура протащила внедорожник с ребенком внутри на несколько метров
Гидравлические испытания теплосетей Владивостока возобновятся 1 июня
Чиновник, разрешивший вырубать деревья на Красного знамени, недавно покинул должность
Мэрия Владивостока пытается вернуть городу объекты Мингородка
Разыскиваются близкие бойца Красной Армии из Владивостока, погибшего в 1942 году
Школьники из 1-8 классов во Владивостоке ушли на каникулы
Особый противопожарный режим отменили в Приморье
Названы места, где большинство приморцев сейчас заболевают коронавирусом
О маркировании собак и кошек в Приморье примут закон
Инвестиции в моногорода: щебень и брусчатку начнут выпускать в Дальнегорске
8,8 тысячи медицинских защитных костюмов прибыло в Приморье
Поджигатель-металлист взят с поличным в Дальнереченском районе Приморья
И снова ЖСК «Остров»: возбуждено уголовное дело о хищении 146 миллионов на острове Русский
Сбербанк снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной ипотеке
«Мак-2020»: на Приморской земле очередной этап битвы с «наркоманскими» растениями
Фонд «Восточный Порт» и Волонтёрский центр НГО передали бесконтактные термометры детским садам Находки
Оперативники ГУФСИН Приморья задержали двух мужчин, находившихся в федеральном розыске
Число заболевших коронавирусом приморцев на данный момент — 1446
2020 — меньше всего пожаров за всю историю «Земли леопарда»
Бесплатно научиться вводить трамвай или троллейбус можно во Владивостоке
Новосибирск и Омск вычеркиваем: минтранс Приморья сократил два поезда
Гребешок с мышьяком: 2,5 тонны ядовитого деликатеса обнаружено в Приморье
Выпекали хлеб и нарушали закон: в Приморье опечатали пекарню