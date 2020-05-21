2020-05-21T01:25:03+03:00
Общество

Житель Артема вызвал полицию и нарвался на уголовное дело

Пьяный звонок в дежурную часть МВД завершился нападением на стража порядка
Никита СЕРГЕЕВ
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Приморец может попасть на скамью подсудимых за применение насилия в отношении представителя властиПриморец может попасть на скамью подсудимых за применение насилия в отношении представителя властиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следственный комитет Российской Федерации по Приморскому краю возбудил уголовное дело против 25-летнего жителя Артема по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

17 мая мужчина в подъезде дома по улице Шишкина в городе Артеме, нанес не менее трех ударов ногой по ноге сотрудника полиции, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю. Занятно, что гражданин, ныне находящиеся под следствием, вместе со своим знакомым сами же и вызывали полицию. Когда наряд прибыл по вызову, оказалось, что звонившие в дежурную часть сильно пьяны. Полицейские предложили им проехать в отдел, что и вызвало приступ агрессии.

Теперь по делу допрашиваются свидетели, назначена судебная экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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