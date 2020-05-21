Житель Артема вызвал полицию и нарвался на уголовное дело
Следственный комитет Российской Федерации по Приморскому краю возбудил уголовное дело против 25-летнего жителя Артема по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
17 мая мужчина в подъезде дома по улице Шишкина в городе Артеме, нанес не менее трех ударов ногой по ноге сотрудника полиции, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю. Занятно, что гражданин, ныне находящиеся под следствием, вместе со своим знакомым сами же и вызывали полицию. Когда наряд прибыл по вызову, оказалось, что звонившие в дежурную часть сильно пьяны. Полицейские предложили им проехать в отдел, что и вызвало приступ агрессии.
Теперь по делу допрашиваются свидетели, назначена судебная экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU