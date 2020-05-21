2020-05-21T02:07:48+03:00
Общество

21 миллиард рублей может забрать COVID-19 у Приморья при худшем раскладе

Первый вице-губернатор Вера Щербина рассказала какой урон наносит пандемия экономике региона
Константин МИХАЙЛОВ
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Власти Приморья пытаются оценить ущерб, нанесённый COVID-19Власти Приморья пытаются оценить ущерб, нанесённый COVID-19Фото: Анна ПЛЕТНЕВА
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До 21 миллиарда рублей доходов может потерять бюджет Приморского края из-за пандемии COVID-19, сообщила председатель краевого правительства Вера Щербина.

— Самый пессимистический прогноз — потеря 21 миллиарда рублей дохода по итогам года, и то, что нам придется отказаться от каких-то проектов. Есть прогнозы, но достоверность будет уточняться каждый месяц, — рассказала первый вице-губернатор региона корреспонденту РИА-Новости.

Режим полной самоизоляции действует в крае с 31 марта. Ситуация, созданная пандемией нового коронавируса, отразилась на всей экономике края. Отвечая на вопрос, сколько времени нужно Приморью, чтобы восстановиться, Щербина отметила, что это сложный вопрос, на который пока нельзя дать ответа.

— Мы сейчас пытаемся это выяснить. Первая точка отсчета — 1 июля, вторая — 1 сентября. Мы дали много льгот, это в основном касается малого предпринимательства. У нас сейчас не работает 49 700 человек — малые предприниматели. Казалось, что они дадут нам урон. Но нет — оказалось, что и большая экономика дает спад по налогу на прибыль. Мы его природу еще изучаем. Январь, февраль, март — влияния на бюджет не было, а с апреля потеряли 3,4 миллиарда рублей, — сказала Вера Щербина.

Сейчас краевые власти активно работают с налоговыми службами, чтобы определить, что будет происходить до конца года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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