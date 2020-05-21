2020-05-21T02:44:27+03:00
Общество

Полицейский пес Рэм нашел похищенный металл в поселке Приморский

Собака провела оперативников по следу мотоцикла
Никита СЕРГЕЕВ
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Кинолог Виктория Яковлева и полицейский пес Рэм. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому районуКинолог Виктория Яковлева и полицейский пес Рэм. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району
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Житель поселка Приморский Хасанского района края заявил в полицию о краже имущества из частного дома. Пропали металлические изделия, а также запчасти и комплектующие для автомашины.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, в составе которой был и младший инспектор-кинолог старшина полиции Виктория Яковлева со служебной собакой по кличке Рэм.

Пес по запаховому следу провел полицейских не только до места, где металлические конструкции погрузили на мотоцикл, но и к частному дому, где могли находиться украденные вещи. Полицейские задержали подозреваемых в хищении и доставили их в отдел, где граждане признались в содеянном.

Металлоконструкции с придомовой территории украла женщина 1983 года рождения. Чтобы погрузить железяки на транспорт, предприимчивая дама взяла в помощь бывшего сожителя.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району, возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

Место преступления в посёлке Приморский. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району

Место преступления в посёлке Приморский. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району

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ИСТОЧНИК KP.RU

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