Пошел на взлет: во Владивостоке микроавтобус врезался в Mark X и перевернулся

21 Май 2020 2020-05-21T04:52:03+03:00

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Утро четверга стало не самым добрым для участников ДТП в Первомайском районе Владивостока. Седан и микроавтобус не смогли поделить дорогу между Клубной и Борисенко. В итоге помощь медиков понадобилась экипажу Toyota Noah. От удара машина перевернулась, получив серьезные кузовные повреждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/780258" frameborder="0"></iframe> Автомобили не поделили проезд в Первомайском районе Владивостока.Видео: dps_mesto

Участниками серьезной утренней аварии во Владивостоке стали Toyota Mark X и Toyota Noah. Свидетели уверяют, что седан хотел повернуть к заправке, а микрик обгонял автобус, выехав на встречную полосу. При этом более габаритный из собратьев по автоконцерну Toyota, от удара совершил кульбит. Noah перевернулся на крышу, после чего сделал еще полоборота, затормозив на боку. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию. Инспекторам ГИБДД еще предстоит восстановить цепочку событий. Получить оперативные комментарии от пресс-службы ведомства пока не удалось.

Разбитые авто заняли часть дороги, поэтому проезд по Борисенко оказался затруднен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="736" height="412" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/780254" frameborder="0"></iframe> Микроавтобус перевернулся из-за ДТП на Борисенко во Владивостоке.Видео: dpscontrol125rus

Напомним, буквально на прошлой неделе во Владивостоке было нескольких серьезных аварий с «перевертышами». Так, на спуске с Баляева к Луговой машина вылетела на тротуар, совершив кульбит. На Некрасовской джип чудом не упал с подпорной стены. Уходя от полицейской погони, водитель Toyota Land Cruiser Prado перевернул авто. К счастью, в в этих происшествиях обошлось без серьезных последствий.

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ИСТОЧНИК KP.RU