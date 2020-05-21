Количество заболевших коронавирусом приморцев достигло почти 1,5 тысячи человек

21 Май 2020 2020-05-21T04:13:09+03:00

Пятая часть из них – люди старшего поколения

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За сутки количество заболевших коронавирусом приморцев в очередной раз увеличилось: положительные тесты на COVID-19 получили еще 49 человек. Таким образом с начала эпидемии и до сегодняшнего дня, 21 мая, в крае зафиксировано 1495 случаев. Как сообщают в краевом правительстве, пятая часть все инфицированных - люди старшего поколения. Это 313 человек.

- Важно продолжать соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические меры – носить маску, воздержаться от посещения мест массового скопления людей, пользоваться дезинфицирующими средствами, для того, чтобы выправить эпидобстановку в регионе, – уточняют в штабе.

В команде выздоровевших также отмечается пополнение: за 24 часа выписали 27 человек. Итого на сегодняшний день число выздоровевших – 514 человек.

В министерстве здравоохранения Приморья напоминают, что в случае недомогания или появления симптомов ОРВИ необходимо оперативно вызывать медиков. Ни в коем случаем нельзя заниматься самолечением.

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ИСТОЧНИК KP.RU