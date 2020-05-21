2020-05-21T05:19:59+03:00
Общество

«Частные калитки» на границе в Приморье выкупает государство, но есть проблемы

Счетная палата РФ сообщила, что сроки выкупа у частных собственников автомобильных пунктов пропуска через границу нарушаются, а стоимость выкупа выросла
Константин МИХАЙЛОВ
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Государство выкупает автомобильные пункты пропуска через границу в ПриморьеГосударство выкупает автомобильные пункты пропуска через границу в ПриморьеФото: Алексей САМУСЬКОВ
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Счетная палата РФ обнародовала отчет по проверке приобретения в государственную собственность автомобильных пунктов пропуска (АПП) через госграницу в Приморье. Вывод специалистов: поручение президента о выкупе АПП выполнено с нарушением сроков, а постройка новых пропускных пунктов, расположенных вблизи действующих, создаст риски их невостребованности.

С нарушениями установленного срока от 2 до 22 дней в 2019 году выкуплены четыре пункта пропуска из пяти — АПП Пограничный, Полтавка, Краскино и Турий Рог. Расходы на приобретение составили почти 150 миллионов рублей или 60% ассигнований, выделенных Росимуществу в рамках федерального проекта «Логистика международной торговли». Покупка здания АПП Марково оказалась невозможной из-за судебного запрета на совершение регистрационных действий, а собственник фактически не дал согласия на его отчуждение, сообщил на Коллегии аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

Более того, по мнению Счетной палаты, вопрос о целесообразности приобретения этого АПП вообще требует дополнительной проработки заинтересованными органами исполнительной власти. Это связано с постройкой новых пунктов в Приморье.

— В рамках федерального проекта «Логистика международной торговли» и ФЦП «Государственная граница» предусмотрено открытие до 2023 года новых пунктов пропуска, расположенных вблизи действующих, но на других участках. При этом выкупленные земли и недвижимость АПП Турий Рог, Пограничный, Марково и Краскино не будут использованы при строительстве. Это, на наш взгляд, создает риски их невостребованности после завершения строительства новых пунктов пропуска, — сказал Батуркин.

Помимо нарушения сроков выкупа, Счетная палата РФ выявила и другие нарушения, допущенные при приобретении АПП. Например, территориальное управление Росимущества проводило оценку рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимого имущества АПП дважды. В результате стоимость выкупа имущества пунктов Турий Рог и Краскино увеличилась на 6,5 миллиона рублей, то есть в полтора раза.

Инфографика: сайт Счетной палаты РФ

Инфографика: сайт Счетной палаты РФ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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