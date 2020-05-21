Какие сервисы Сбербанка помогут риелторам в период пандемии

21 Май 2020 2020-05-21T05:38:09+03:00

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Сервисы ДомКлик от Сбербанка сегодня позволяют провести сделки с недвижимостью в полностью дистанционном режиме, без риска для здоровья. Сервисы доступны как для ипотечных сделок, так и для сделок купли-продажи недвижимости без участия заемных средств банка.

«На сегодня многие наши партнёры – агентства недвижимости Дальнего Востока предпочитают проводить сделки через Сбербанк. Это очень удобно, а сегодня, в связи с эпидемиологической обстановкой, дистанционные сервисы банка становятся особенно актуальны, помогая обезопасить себя, - подчеркнула Наталья Романова, директор направления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Дальневосточного банка ПАО Сбербанк. – Сбербанк берет на себя рутинные процессы по проведению сделок с недвижимостью, такие как подготовка договора купли-продажи, заказ выписки из ЕГРН и сопровождение регистрации перехода права собственности. Персональный менеджер поможет решить все вопросы в чате или по телефону. Посетить ближайший офис банка нужно будет всего раз, для подписания документов. Такие условия банк предлагает риелторам, которые воспользуются одним из сервисов – сервисом электронной регистрации или сервисом безопасных расчетов».

Электронная регистрация права собственности позволяет не посещать МФЦ и Росреестр — отправкой документов на регистрацию занимается менеджер банка. Зарегистрированные документы все участники сделки получают в личном кабинете и на электронную почту. После регистрации сделки происходит расчет с продавцом недвижимости. С помощью сервиса безопасных расчетов покупатель переводит средства на специальный счет, продавец их получает только после подтверждения Росреестра о регистрации сделки.