2020-05-21T06:52:29+03:00
Коронавирус Covid-19

У двух сотрудников Медцентра ДВФУ нашли коронавирус

Больных, как и всех контактных людей, изолировали
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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У двух сотрудников Медцентра ДВФУ нашли коронавирусУ двух сотрудников Медцентра ДВФУ нашли коронавирусФото: Иван МАКЕЕВ
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В Медицинском центе ДВФУ превентивно обследовали всех сотрудников на коронавирус. Как оказалось, сделали они это вовремя. У двоих из немедицинских работников 20 мая тесты показали положительные результаты на COVID-19. Одного пациента уже отправили в инфекционную больницу, второго на домашнюю самоизоляцию под контролем участкового врача.

Как рассказал проректор по медицинским вопросам ДВФУ Олег Пак пресс-службе вуза, всех сотрудников учреждения, контактировавших с больными, изолировали. Их состояние оценивают как удовлетворительное, анализы - отрицательные.

Кроме того, у всех находящихся на госпитализации пациентов Медцентра COVID-19 также не выявлен. Эпидемиологическое расследование показало, что оба больных заразились не в стен больницы. Работа учреждения проходит в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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