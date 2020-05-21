2020-05-21T06:57:29+03:00
Общество

Приморье впервые за 10 лет готово к пожароопасному сезону

Об этом заявил губернатор края на совещании с участием министра МЧС России
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: сайт правительства Приморского краяФото: сайт правительства Приморского края
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Впервые за 10 лет Приморский край признан готовым к пожароопасному сезону, заявил губернатор края Олег Кожемяко на координационном совещании по вопросу готовности органов управления, сил и средств к лесным пожарам и весенним паводкам. Совещание проходило под руководством министра МЧС России Евгения Зиничева.

— Созданы оперативные группы, оснащенные всем необходимым инвентарем. Закуплены высокопроходимая техника, беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры, воздуходувки. Работает система космического мониторинга. Следим за тем, чтобы все сельские населенные пункты были оборудованы пожарными водоемами, средствами оповещения. Принятые меры позволили ликвидировать пожары оперативно в течение суток, и снизить их количество по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза, — сообщил губернатор.

Министр МЧС РФ в свою очередь отметил, что в этом году сезон в Приморье проходит спокойно, в соответствии с прогнозами, а органы управления знают алгоритм действий.

Также Кожемяко отметил, что превентивные противопаводковые мероприятия позволили сократить предполагаемый экономический ущерб в крае до 60% и минимизировать подтопление территорий.

Сайт правительства Приморья информирует, что с начала года на территории края зарегистрировано 162 лесных пожара на площади более 8,9 тысячи гектаров. В 2019 году их было 480 на площади 56,9 тысячи гектаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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