2020-05-21T09:06:43+03:00
Общество

На карте Владивостока появилось 15 новых улиц

Комиссия по городской топонимике утвердила названия для полутора десятков ранее безымянных географических объектов
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Во Владивостоке стало на 15 улиц большеВо Владивостоке стало на 15 улиц большеФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Комиссия по городской топонимике присвоила названия 15 улицам Владивостока. В поселке Трудовое, в районе улицы Василия Зверева, названия получили четыре улицы: Богатырская, Славная, Крещенская, а также переулок Боевой. Рядом, в районе улицы Благодатной, появился переулок Росистый и улица Камышовая. Кроме того, в Трудовом теперь есть улица Арктическая — она расположена в районе Мореходной и Траулерной.

В поселке Емар в районе улиц Листопадной и Артековской стало на шесть улиц с именами больше. Там появились улицы Широколиственная, Свободная, Дружная, Туристическая, Звездная и Ровная.

Во Владивостоке теперь есть улица Учительская: она расположена в одноименном садоводческом товариществе, неподалеку от улицы Артемовской.

В районе Выселковой, 49, улица, идущая от Рудневского моста до пересечения с Выселковой, названа с честь Ивана Лоскутова — участника Великой Отечественной войны, ставшего прототипом главного героя поэмы Константина Симонова «Сын артиллериста». Имя улице присвоили по инициативе учеников 9б класса школы № 21.

СПРАВКА: В состав комиссии по городской топонимике входят представители администрации Владивостока, Общества изучения Амурского края, Российского государственного архива Дальнего Востока, кафедры проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы ДВФУ и другие специалисты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На карте Владивостока появилось 15 новых улиц
Владивосток. График отключений горячей воды в июне для гидравлических испытаний
«Этому городу нужен новый герой»: полуголый приморец прокатился на крыше авто
Приморье впервые за 10 лет готово к пожароопасному сезону
У двух сотрудников Медцентра ДВФУ нашли коронавирус
Контрабанда леса почти на 11 миллиона рублей обнаружена правоохранителями Приморья
Какие сервисы Сбербанка помогут риелторам в период пандемии
«Частные калитки» на границе в Приморье выкупает государство, но есть проблемы
Воспитанный «динозавр» на велосипеде порадовал приморцев
Пошел на взлет: во Владивостоке микроавтобус врезался в Mark X и перевернулся
Количество заболевших коронавирусом приморцев достигло почти 1,5 тысячи человек
С Днем Тихоокеанского флота ВМФ России жителей края поздравил губернатор Приморья
Полицейский пес Рэм нашел похищенный металл в поселке Приморский
21 миллиард рублей может забрать COVID-19 у Приморья при худшем раскладе
Житель Артема вызвал полицию и нарвался на уголовное дело
Сколько стоит приморцу содержать свою машину
Суд в Уссурийске наказал нарушителя режима самоизоляции
Неуправляемая фура протащила внедорожник с ребенком внутри на несколько метров
Гидравлические испытания теплосетей Владивостока возобновятся 1 июня
Чиновник, разрешивший вырубать деревья на Красного Знамени, недавно покинул должность