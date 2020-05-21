На карте Владивостока появилось 15 новых улиц
Комиссия по городской топонимике присвоила названия 15 улицам Владивостока. В поселке Трудовое, в районе улицы Василия Зверева, названия получили четыре улицы: Богатырская, Славная, Крещенская, а также переулок Боевой. Рядом, в районе улицы Благодатной, появился переулок Росистый и улица Камышовая. Кроме того, в Трудовом теперь есть улица Арктическая — она расположена в районе Мореходной и Траулерной.
В поселке Емар в районе улиц Листопадной и Артековской стало на шесть улиц с именами больше. Там появились улицы Широколиственная, Свободная, Дружная, Туристическая, Звездная и Ровная.
Во Владивостоке теперь есть улица Учительская: она расположена в одноименном садоводческом товариществе, неподалеку от улицы Артемовской.
В районе Выселковой, 49, улица, идущая от Рудневского моста до пересечения с Выселковой, названа с честь Ивана Лоскутова — участника Великой Отечественной войны, ставшего прототипом главного героя поэмы Константина Симонова «Сын артиллериста». Имя улице присвоили по инициативе учеников 9б класса школы № 21.
СПРАВКА: В состав комиссии по городской топонимике входят представители администрации Владивостока, Общества изучения Амурского края, Российского государственного архива Дальнего Востока, кафедры проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы ДВФУ и другие специалисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU