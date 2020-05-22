2020-05-22T04:47:38+03:00
Общество

Видео задержания браконьера представила «Земля леопарда»

Человек, с винтовкой Мосина, оснащенной пулеметным стволом, собирался устроить охоту на заповедных землях
Константин МИХАЙЛОВ
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Задержание браконьера. Фото: пресс-служба "Земли леопарда"Задержание браконьера. Фото: пресс-служба "Земли леопарда"
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Браконьера задержала оперативная группа госинспекторов национального парка «Земля леопарда». Нарушитель закона собирался поохотиться на копытных животных из укрытия на солевой площадке, но угодил в собственную ловушку. Сотрудники отдела охраны «Земли леопарда» знали о браконьерской точке и вели за ней наблюдение. Незаметно инспекторы длительное время наблюдали за человеком с ружьем, а когда окончательно убедились в его недобрых намерениях — задержали.

Сопротивления браконьер не оказал и прямо на видеокамеру признался в преступном замысле. При себе у задержанного имелось готовое к стрельбе нелегальное заряженное оружие, удивляющее внешним видом.

Гражданин был вооружен самодельно модифицированной винтовка Мосина, которую неизвестные умельцы сумели оснастить пулеметным дальнобойным стволом и оптическим прицелом. Первые образцы, ставшей в последствии знаменитой, винтовки Мосина появились еще в Российской империи в 1891 году. Необычное оружие, патроны и их хозяин, житель поселка Славянка, переданы полиции.

— Нам удалось изъять из оборота крайне нестандартное и мощное оружие — больше оно никому не навредит, в том числе обитателям нацпарка, — отметил Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране.

Материалы, оформленные по этому случаю, переданы сотрудникам УМВД России по Приморскому краю. Зарегистрировано заявление о возбуждении уголовного дела, ведется проверка. По статье 258 УК РФ, незаконная охота может наказываться крупным штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.

Оперативная съемка задержания браконьера.Съемка предоставлено пресс-службой национального парка "Земля леопарда"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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