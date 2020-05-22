Погода на выходных огорчит приморцев

22 Май 2020 2020-05-22T06:05:02+03:00

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На уик-энд без осадков в Приморье пройдет только ночь на субботу, а оба выходных дня будут дождливыми, сообщил последние данные Примгидромет. Антициклон, который удерживал большую часть недели погоду без осадков, ослабеет и откроется дорога для выхода на юг Дальневосточного региона циклонических вихрей и фронтальных разделов.

Из Китая в сторону Хабаровского края будет смещаться циклон, а Приморье окажется под воздействием его фронтальных разделов. Дождь в отдельных районах края начнется в субботу. В воскресенье непогода придет на большую территорию края.

Температурный фон ожидается положительный, +1...+12 °С. Днем в субботу дожди еще будут идти не везде и максимальная температура будет относительно высокой, +15...+23 °С. Прохладнее будет в прибрежных районах +9...+14 °С.

Во Владивостоке завершение недели не порадует горожан. В субботу туман и морось, временами переходящая в дождь. В воскресенье дождь ожидается весь день. Минимальная температура +5...+8 °С, максимальная +8...+12 °С.

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ИСТОЧНИК KP.RU