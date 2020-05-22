Еще двое сотрудников Медцентра ДВФУ заболели коронавирусом

22 Май 2020 2020-05-22T18:53:23+03:00

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В Медцентре ДВФУ выявили еще двоих сотрудников с коронавирусом. Инфекцию обнаружили при повторном тестировании на COVID-19. У обоих болезнь протекает в легкой и бессимптомной форме. Как рассказали в пресс-службе вуза, одного работника направили на домашнее лечение, второго госпитализировали. Оба занимают должности в том же подразделении, что и двое предыдущих больных, то есть, не имели и не имеют контактов с пациентами и другими сотрудниками медцентра.

Всех лиц, контактировавших с заболевшими, эпидемиологи уже выявили. Среди них оказались и сотрудники медцентра. На весь инкубационный период их изолировали и разместили в отдельном здании кампуса.

Вот только, как рассказал исполняющий обязанности главного врача Медицинского центра ДВФУ Олег Пак, на самоизоляцию согласились не все.

- Каждому контактному сотруднику предоставлено право уйти на самоизоляцию и оформить больничный лист. Однако практически все из них посчитали своим долгом продолжить работу в непростой эпидемиологический период. Естественно, все будет соблюдать требования санитарно-эпидемиологических правил. Рабочие места этих сотрудников находятся в закрытом режимном блоке с отдельным входом и выходом, и не перекрещиваются с пациентами и другими сотрудниками. Как врач, руководитель и просто человек, я очень благодарен нашим коллегам за их достойное решение – продолжить работу на благо здоровья наших пациентов.

Работа медцентра продолжается в штатном режиме, но противоэпидемические мероприятия усилены.

ИСТОЧНИК KP.RU