Пенсионер обокрал ребенка на детской площадке в Приморье
На детской площадке в Уссурийске произошла кража мобильного телефона. Его вытащили из лежащей на скамейке куртки 8-летнего ребенка. Установленные на месте происшествия камеры видеонаблюдения, зафиксировали предполагаемого нарушителя, им оказался 66-летний пожилой человек, - сообщают в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
- Полицейские осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего, изучили записи камер видеонаблюдения. На кадрах можно было разглядеть лицо злоумышленника. Ориентировка с его приметами была направлена всем наружным нарядам полиции. Так мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, и задержали - рассказывают представители правоохранительных органов.
Телефон у пенсионера изъяли, а самого его доставили в отдел полиции. На мужчину завели уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Фигуранту уже избрали меру пресечения - подписка о невыезде и примерное поведение. кстати, как оказалось, в послужном списке задержанного уже числились и другие преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU