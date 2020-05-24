2020-05-24T04:48:48+03:00
Общество

Пенсионер обокрал ребенка на детской площадке в Приморье

Пожилой человек не догадывался об установленной во дворе камеры видеонаблюдения
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Пенсионер обокрал ребенка на детской площадкеПенсионер обокрал ребенка на детской площадкеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На детской площадке в Уссурийске произошла кража мобильного телефона. Его вытащили из лежащей на скамейке куртки 8-летнего ребенка. Установленные на месте происшествия камеры видеонаблюдения, зафиксировали предполагаемого нарушителя, им оказался 66-летний пожилой человек, - сообщают в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

- Полицейские осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего, изучили записи камер видеонаблюдения. На кадрах можно было разглядеть лицо злоумышленника. Ориентировка с его приметами была направлена всем наружным нарядам полиции. Так мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, и задержали - рассказывают представители правоохранительных органов.

Телефон у пенсионера изъяли, а самого его доставили в отдел полиции. На мужчину завели уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Фигуранту уже избрали меру пресечения - подписка о невыезде и примерное поведение. кстати, как оказалось, в послужном списке задержанного уже числились и другие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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