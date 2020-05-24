Власти рассказали о 15 жертве коронавируса в Приморье
За прошедшие сутки в Приморье зафиксировали еще 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Согласно статистике, предоставленной краевым правительством, с начала эпидемии и до сегодняшнего дня, 24 мая, в крае числится 1626 заболевших. Из них, как мы уже сообщали ранее, погибли 15 человек. Последним был 79-летний мужчина, за жизнь которого врачи боролись несколько дней.
- Причиной смерти пациента стал коронавирус, осложненный двухсторонней пневмонией, которая наложилась на ряд сопутствующих заболеваний. Болезнь протекала в тяжелой степени. Пациент несколько дней находился на аппарате ИВЛ, – рассказали в региональном минздраве.
Также за последние 24 часа выздоровели и были выписаны 26 пациентов. Темп прироста заболевших составляет 3.1%, однако власти близки к снятию ограничительных мер.
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ИСТОЧНИК KP.RU