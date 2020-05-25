В Приморье разыскивают пропавшего без вести шестилетнего мальчика

25 Май 2020 2020-05-25T00:12:27+03:00

Сергей Алексеев вечером 24 мая ушел из дома и до настоящего времени не вернулся

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В Приморье разыскивают пропавшего без вести Сергея Алексеева. Шестилетний мальчик ушел из дома 24 мая примерно в 20:00 и до настоящего времени не вернулся.

Ребенок пропал в селе Вознесенка Хорольского района. Рост у мальчика примерно 120 сантиметров, телосложение плотное, волосы кучерявые.

В день пропажи Сергей был одет в темно-синюю ветровку, кепку и серые штаны.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении ребенка, просим позвонить по телефонам 8-962-337-75-55 или 8-908-442-86-99.

ИСТОЧНИК KP.RU