В Приморье разыскивают пропавшего без вести шестилетнего мальчика
Сергей Алексеев вечером 24 мая ушел из дома и до настоящего времени не вернулся
Пропавший Сергей Алексеев. Фото: ПРОО "Примпоиск".
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В Приморье разыскивают пропавшего без вести Сергея Алексеева. Шестилетний мальчик ушел из дома 24 мая примерно в 20:00 и до настоящего времени не вернулся.
Ребенок пропал в селе Вознесенка Хорольского района. Рост у мальчика примерно 120 сантиметров, телосложение плотное, волосы кучерявые.
В день пропажи Сергей был одет в темно-синюю ветровку, кепку и серые штаны.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении ребенка, просим позвонить по телефонам 8-962-337-75-55 или 8-908-442-86-99.
ИСТОЧНИК KP.RU