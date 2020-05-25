В Приморье 24 детские поликлиники в этом году ожидает масштабная реконструкция

25 Май 2020 2020-05-25T04:13:36+03:00

Открытые регистратуры, игровые комнаты, комфортные зоны ожидания приема, электронные табло с расписанием врачей и многое другое появится в детских медучреждениях

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24 детские поликлиники и поликлинических отделения собираются реконструировать в Приморье по национальному проекту «Здравоохранение». В учреждениях переделают внутренние пространства, создадут открытые регистратуры с инфоматом, игровые комнаты, крытые колясочные, электронные табло с расписанием приема врачей и многое другое.

— В 2020 году мы продолжаем внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Для реализации мероприятий по улучшению внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений в 24 учреждениях предусмотрены средства в краевом бюджете — 166,8 миллиона рублей, — сообщила региональный министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Также по словам министра, в этом году для детских поликлиник закупят 147 единиц оборудования.

Уже идет ремонт детской поликлиники в Арсеньеве. Там сделают два отдельных входа — для разграничения потока больных и здоровых детей, появится открытая регистратура, оборудуют для пациентов зону комфортного ожидания приема, закупят удобную мебель для коридоров и холлов поликлиники. Кроме того построят пандус, который позволит без проблем заходить в медучреждение мамам с колясками и родителям с детьми на инвалидных колясках.

Начался капитальный ремонт и в детской поликлинике Краевой клинической больницы № 2 на Полярной, 6, во Владивостоке. К ней приписано более 8 тысяч человек. На ремонт уже направили около 16 миллионов рублей, сообщила главный врач медучреждения Инна Зеленкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU