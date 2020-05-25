Приморье получит почти миллиард рублей поддержки от правительства страны
996,4 миллиона рублей финансовой поддержки получит Приморский край из федерального центра. Эти деньги должны частично компенсировать потери от снижения доходов бюджета из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне, 24 мая.
Приморье попало в число 56 российских регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Дотации для каждого из субъектов определены с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов. Общая сумма дотаций составит 100 миллиардов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU