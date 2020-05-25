Приморье получит почти миллиард рублей поддержки от правительства страны

25 Май 2020 2020-05-25T04:48:08+03:00

Край попал в число регионов, чьи доходы оказались ниже поступлений за два предыдущих года

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996,4 миллиона рублей финансовой поддержки получит Приморский край из федерального центра. Эти деньги должны частично компенсировать потери от снижения доходов бюджета из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне, 24 мая.

Приморье попало в число 56 российских регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Дотации для каждого из субъектов определены с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов. Общая сумма дотаций составит 100 миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU