Еще 49 приморцев, инфицированных COVID-19, выявили за сутки

25 Май 2020 2020-05-25T05:03:43+03:00

Почти 1700 жителей края заразились новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии

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За минувшие сутки в Приморье выявлено 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили на очередном заседании регионального оперативного штаба в понедельник, 25 мая.

По данным руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставлен 1695 жителям региона. Лечение проходят 1025 приморцев. 44 человека находятся в тяжелом состоянии. 15 человек умерло. Выздоровели более 600 пациентов.

В Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности: ношение масок, соблюдение «социальной дистанции» в организациях торговли, бытового обслуживания, общественном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU