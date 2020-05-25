У детдомовца из Арсеньева повторный анализ на коронавирус оказался отрицательным

25 Май 2020 2020-05-25T08:04:41+03:00

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У парня из Центра содействия семейному устройству в Арсеньеве не подтвердился коронавирус. Повторный тест, взятый владивостокскими специалистами, оказался отрицательным. Ранее заместитель министра образования Приморья Наталья Василянская сообщала, что наличие инфекции в организме проверили у всех воспитанников детдома. Ни у кого также болезнь не выявили.

Однако несмотря на здоровых детей, карантин в Центре все же остается и снимать его в ближайшее время не планируют. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, меры были введены не из-за ребенка с подозрением на коронавирус, а для безопасности всех проживающих там ребят. Все-таки в крае сейчас очень сложная эпидемиологическая ситуация.

По неофициальным данным, в учреждении находятся 26 детей. Сейчас им категорически запрещено покидать территорию ЦССУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU