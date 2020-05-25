Поиски шестилетнего «кучеряшки» в Приморье завершены

25 Май 2020 2020-05-25T06:20:54+03:00

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6-летний ребенок, пропавший 24 мая в приморском селе Вознесенка, во время перегона быка на улице Весенняя, найден. Всю ночь на месте происшествия работала следственная группа сотрудников Следственного комитета, в поисках принимали участия сотрудники УМВД России по Приморскому краю, ГУ МЧС России по Приморскому краю, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры из числа местных жителей, а также ПРОО «ПримПоиск».

Кучерявый мальчишка поднял на ноги 112 специалистов по поиску людей. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю, в результате поисковых мероприятий ребенок живой и здоровый был обнаружен на местной пилораме. В настоящее время с ним работают психологи.

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ИСТОЧНИК KP.RU