2020-05-26T02:41:03+03:00
Общество

Продовольственный магазин в Находке опечатали судебные приставы

Предприятие нарушало санитарно-эпидемиологические требования во время режима повышенной готовности
Никита СЕРГЕЕВ
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Магазин в Находке опечатали на 15 сутокМагазин в Находке опечатали на 15 сутокФото: Артем КИЛЬКИН
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Судебные приставы приостановили работу продовольственного магазина в Находкинском городском округе. Произошло это согласно исполнительному документу, выданному Находкинским городским судом Приморского края. Ранее работники Роспотребнадзора провели проверку предприятия и установили, что реализация пищевых продуктов проводилась с нарушениями санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период режима повышенной готовности.

Суд признал ООО «Гурман» виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 15 суток. Далее уже была работа судебных приставов, которые выехали по адресу и опечатали помещения магазина, предупредив директора магазина об уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда, сообщила пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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