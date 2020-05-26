2020-05-26T11:25:26+03:00
Общество

«Просто кратер посреди дороги»: во Владивостоке поступок мужчины вызвал восхищение

Неравнодушный автомобилист избавился от огромной ямы на популярной дороге
Милана СОКОЛ
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Мужчина устранил яму, мешавшую многим. Фото: dps_vlМужчина устранил яму, мешавшую многим. Фото: dps_vl
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Необычный поступок мужчины, вызвал восторженные отклики жителей Владивостока, которые не понаслышке знают о проблемных участках местных дорог. Незнакомец, по всей вероятности, устал объезжать масштабную яму на спуске с Окатовой к Олегу Кошевого, и решил своими силами бороться с проблемой.

Автомобилист приехал на оживленный участок, «вооружившись» мешками с асфальтом. Ремонт дороги хоть и оказался не ювелирно исполнен, но вызвал массу положительных эмоций у подписчиков популярного автомобильного сообщества в интернете.

Поступок автомобилиста оценили другие участники движения. Фото: dps_vl

Поступок автомобилиста оценили другие участники движения. Фото: dps_vl

«Честь и хвала такому неравнодушному человеку!! Выберите его мэром!! И не будет у вас проблем с дорогами», «Спасибо, только сегодня думала, когда её заделают. Просто кратер посреди дороги», «Ой от души спасибо. Я там не часто езжу, но каждый раз яма больше и больше. Ее уже просто не объехать было», «Яма там конечно большая... Как будто бомба прилетела... И, кстати, давно», – делятся пользователи социальной сети.

Подобная практика в городе последнее время становится обыденной. В марте очевидцы засняли на видео девушку, которая пыталась самостоятельно устранить провал в асфальте, закладывая в яму камни. Буквально через сутки проблемный участок дороги починили по всем стандартам. Ремонт на Ковальчука провел подрядчик, выбранный мэрией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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