В Приморье начнут смягчать режим ограничений с салонов красоты и уличной физкультуры

26 Май 2020 2020-05-26T16:27:21+03:00

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В Приморье уже скоро начнется смягчение ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса. Губернатор Приморья Олег Кожемяко 26 мая объявил о том, что в регионе начнутся послабления, однако произойдет это не сразу. По словам главы, веденные на период эпидемии коронавируса меры не будут сняты единовременно. Часть из них можно будет снять в ближайшем будущем. Так, в первую очередь к нормальному рабочему циклу в крае вернутся непродовольственные предприятия, но и то для них будут существовать некоторые ограничения. Кроме того, все эти предприятия должны будут пройти проверку административными комиссиями и жестко соблюдать нормы, которые им будут предписаны.

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К привычному темпу жизни смогут вернуться парикмахеры и барберы, официально разрешается их работа без особых ограничений, как это было ранее. Вместе с салонами красоты к работе вернутся химчистки, ателье и даже ремонтные мастерские. С некоторыми ограничениями можно работать и предприятиям, торгующим непродовольственными товарами. Но при этом разрешается работать только тем организациям, чья площадь торгового зала не превышает 400 квадратных метров и имеется отдельный наружный уличный вход. Ограничено и предельное количество посетителей не более одного покупателя на четыре квадратных метра.

Послабления режима ограничений будут вводиться на основании рекомендаций Роспотребнадзора, а это значит, что поспешных решений никто принимать не собирается.

- Быстрые и поспешные шаги не допустимы, нужно поэтапно открывать предприятия торговли, бытовых услуг. Только после проверки административными комиссиями на соответствие всех санитарных норм и правил будет составлен перечень предприятий, которым будет разрешено работать, - отметил Олег Кожемяко.

Вместе с послаблениями в торговле и сфере услуг разрешается заниматься физической культурой. Правда об открытии фитнес-центров и тренажерных залов речь пока не идет. Можно будет лишь заниматься физическими упражнениями на улице, но, опять же, с условиями. Спортсменов не должно быть больше, чем два человека, а расстояние между ними не должно быть меньше пяти метров.

Стоит также отметить, что послабление ограничений не снимает режима самоизоляции и масочного режима. По-прежнем у стоит предельно внимательно относиться к угрозе коронавируса.

Что касается жителей Находки, где был введен особый пропускной режим из-за распространения эпидемии, то им придется подождать. Дело в том, что смягчение режима распространяется на все муниципалитеты Приморья, кроме Находкинского городского округа. Впрочем, с каждым днем жители Находки все ближе к заветному послаблению режима и возобновлению привычного ритма жизни.

Начать постепенный выход из самоизоляции и смягчить режим ограничений стало возможным из-за эпидемиологических показателей. На протяжении последней недели коэффициент заболеваемости в регионе держался ниже нормированного – 1.

- Коэффициент распространения инфекции на протяжении семи дней в регионе не превышает единицы. Среднее количество тестируемых за сутки составляет 99-105 человек на 100 тысяч населения при нормативном показателе от 70 человек, свободный коечный фонд – от 68 до 76%, – подчеркнула руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Кстати, потребность в снятии ограничительных мер и постепенном выходе из самоизоляции хотя бы на некоторых предприятиях обсуждалась в правительстве давно. По словам губернатора, «люди очень устали», и «негативные последствия эпидемиологических ограничений очевидны» – кризис коснулся более чем 20 тысяч предпринимателей, краевой бюджет из-за коронавируса не досчитается 21 миллиарда рублей. Впрочем, жителям региона стоит учитывать, что дальнейшее послабление режима будет зависеть от распространяемости заболевания. Если коэффициент заболеваемости и в дальнейшем будет незначительным, то вскоре и остальные ограничительные меры будут сняты.

Напомним, сегодня в Приморье впервые за весь период эпидемии количество выздоровевших от COVID-19 пациентов превысило заболевших. Причем не на пару человек, а больше чем вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU