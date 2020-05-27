Единственный на ДВ автомобильный завод «Соллерс» урезает зарплату работников на 20%

27 Май 2020 2020-05-27T02:25:33+03:00

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Автомобильный завод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», единственный на Дальнем Востоке, собирается сократить свою рабочую неделю до четырех дней. Пропорционально этому зарплаты работников предприятия уменьшаться на 20%.

— С начала июля по конец августа в качестве антикризисной меры на предприятии вводится сокращенная рабочая неделя до четырех дней, и на одну пятую также будет уменьшена зарплата работников. Такие меры являются реакцией на снижение спроса, который сегодня наблюдается по всему миру и касается всех автозаводов, — сообщил представитель компании агенству ТАСС.

СПРАВКА:

«Мазда-Соллерс Мануфэкчуринг Рус» — совместное предприятие ПАО «Соллерс» и японской Mazda Motor Corporation. «Соллерс» работает в партнерстве с Ford и SsangYong. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ. Годовой оборот предприятия сейчас составляет 47, 9 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU