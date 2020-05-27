2020-05-27T02:46:05+03:00
Общество

Возможную причину пожара в больнице Партизанска назвал Следственный комитет

В пострадавшем от огня медучреждении идет доследственная проверка, назначена пожаро-техническая экспертиза
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: сайт правительства Приморского краяФото: сайт правительства Приморского края
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Пожар в больнице Партизанска, который случился в понедельник, 25 мая, предположительно произошел из-за неисправной электропроводки. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю Аврора Римская. Назначена пожаро-техническая экспертиза и проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».

Напомним, 25 мая загорелась крыша больницы № 1 города Партизанска. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На тушение огня понадобилось около девяти часов. Из здания эвакуировали 74 человека. Пострадавших нет. По данным краевого минздрава, в больнице не было пациентов с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Возможную причину пожара в больнице Партизанска назвал Следственный комитет
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