2020-05-27T03:33:39+03:00
Общество

75 тысяч за «квадрат»: власти Приморья обещают молодым семьям доступные цены на квартиры

Для решения задачи во Владивостоке собираются построить новые дома общей площадью более 53 тысяч квадратных метров
Константин МИХАЙЛОВ
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Во Владивостоке власти собираются построить для молодых семей новые домаВо Владивостоке власти собираются построить для молодых семей новые домаФото: Сергей БАЛАНОВ
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Программу строительства жилья для молодых семей представили на заседании Инвестиционного совета при губернаторе Приморского края. Планируется, что скоро молодые супруги смогут приобретать квартиры по социальной цене. Согласно программе, предельная стоимость квадратного метра жилья составит не более 75 тысяч рублей за квадратный метр. Инициативу представило акционерное общество «Корпорация развития жилищного строительства» (КРЖС).

По данным краевого департамента по делам молодежи, только во Владивостоке в собственных квартирах нуждается почти 1 тысяча молодых семей. Чтобы решить проблему, предлагается построить новые дома общей площадью более 53,4 тысячи квадратных метров. При строительстве будут соблюдены все градостроительные регламенты и создана благоприятна среда для проживания.

— Это даст возможность приобрести семьям необходимое жилье, используя, в том числе, льготные ипотечные продукты банков, например, «Дальневосточная ипотека», где максимальная сумма займа ограничена, — заявила заместитель генерального директора КРЖС Оксана Коптева.

Однако низкой стоимости квадратного метра жилья можно достичь только при получении земельного участка площадью не менее 8 гектаров, для строительства в аренду без торгов в соответствии с Земельным кодексом России. Для этого КРЖС выступило с инициативой о присвоении проекту статуса приоритетного.

— Мы поддерживаем такой проект, уже докапитализировали КРЖС на создание жилья для работников бюджетной сферы, молодых семей. Этот механизм может позволить строить по доступной цене. Муниципалитетам, в свою очередь, необходимо рассматривать подобные проекты и предоставлять участки, чтобы наращивать объемы строительства на территориях, — сообщил губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, в ближайшее время проект рассмотрит министерство экономического развития края, после чего будет принято окончательное решение о его реализации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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