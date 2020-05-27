44 новых случая COVID-19: в Приморье коронавирусом болеют целыми семьями

27 Май 2020 2020-05-27T05:10:07+03:00

Диагноз часто подтверждается сразу у двух-трех родственников. У одних протекает бессимптомно, другие сразу попадают в статус «тяжелых»

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В Приморском крае за сутки выявлено 44 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в крае заразились 1779 человек. По словам специалистов, опасная болезнь часто выявляется сразу у нескольких членов семьи. При этом заболевание у родственников может развиваться по абсолютно разному сценарию.

Медики отмечают, что большинство заболевших в крае – это контактные по родству.

– Нередко диагноз «коронавирус» подтверждается сразу у двух-трех членов семьи. Причем у одних он протекает в легкой форме, а некоторые члены семьи, особенно старшего возраста, сразу получают статус «тяжелых» пациентов, – прокомментировали в правительстве Приморья.

Темп прироста заболеваемости в Приморском крае за сутки составил 2,54%. В целом показатель ниже среднероссийского.

– Показатель заболеваемости в Приморье на 100 тысяч населения – 97 человек, а по Дальневосточному округу он составляет 108 человек, по России – 246, – отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

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ИСТОЧНИК KP.RU