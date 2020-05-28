2020-05-28T00:51:02+03:00
Общество

В Приморье наступит лето?

По прогнозам синоптиков, в крае ожидается до 27 градусов жары
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Синоптики прогнозируют до 27 градусов жарыСиноптики прогнозируют до 27 градусов жарыФото: Сергей БАЛАНОВ
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На приморскую погоду 28 марта оказывает влияние поле пониженного атмосферного давления. Днем, по прогнозам синоптиков портала «Примпогода», будет стоять небольшая облачность. Преимущественно осадков не ожидается. Ветер направляется с северо-запада и запада, по скорости - слабый до умеренного. Температура воздуха днем +22…+27 градусов.

Во Владивостоке днем на небе будет отмечаться переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем 22…24 градуса со знаком «плюс». Умеренный ветер направляется с запада и юго-запада.

В Уссурийске, как и в приморской столице, переменная облачность. Ветер дует с севера и северо-запада, по силе - умеренный. Температура воздуха днем 24…26 градусов тепла.

В Находке переменная облачность. Умеренный ветер берет направление с запада и северо-запада. Температура воздуха днем 21…23 градусов выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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