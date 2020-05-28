2020-05-28T00:57:35+03:00
Общество

Во Владивостоке идентифицировали женщину с порванными мочками, впавшую в кому

Всех граждан поблагодарили за содействие в распространении ориентировок
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке идентифицировали женщину с порванными мочками, впавшую в комуВо Владивостоке идентифицировали женщину с порванными мочками, впавшую в комуФото: Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Пару дней назад мы сообщали о женщине, доставленной во Владивостокскую клиническую больницу №2 с серьезными травмами. Судя по снимкам, предоставленным полицейскими (они пытались идентифицировать пострадавшую), женщина была в коме: в носу был установлен зонд для питания, к груди подключены электроды, а в трахее стояла трубка от аппарата ИВЛ. Кто она и что с ней могло произойти - до недавних пор оставалось загадкой даже для правоохранительных органов. Ориентировка с лицом неизвестной облетела социальные сети и СМИ.

И вот 27 мая представители городской полиции сообщили, что благодаря общественности им все же удалось установить личность женщины. Поиск ее друзей и родственников объявили оконченным. Вот только рассказывать какие-либо подробности правоохранители не стали - по закону не имеют права.

Но, тем не менее, напомним, что многие приморцы предполагают, что на женщину могли напасть грабители. Поскольку мочки ушей у потерпевшей разорваны так, как будто бы из них выдернули серьги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Во Владивостоке идентифицировали женщину с порванными мочками, впавшую в кому
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