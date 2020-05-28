2020-05-28T03:13:45+03:00
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело за жестокое обращение с животными в зоопарке Владивостока

Десять зверят заперли в клетках без еды и воды на несколько дней
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Полиция возбудила уголовное дело за жестокое обращение с животными в зоопарке ВладивостокаПолиция возбудила уголовное дело за жестокое обращение с животными в зоопарке ВладивостокаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За десять зверят, которых бывшие хозяева, владельцы зооопарка «Мир пушистиков», оставили умирать в клетках, вступились правоохранительные органы. Следственный отдел полиции Владивостока возбудил уголовное дело по 245 статье УК РФ - «Жестокое обращение с животными», сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее прокуратура города, отреагировав на сообщения в СМИ и социальных сетях, провела проверку по факту в здании городского океанариума. Тогда-то все нарушения и выявили.

- Животных, находящихся в зоопарке «Мир пушистиков» в период с 23.05.2020 по 26.05.2020 не обеспечивали питанием и водой, уборка вольеров не осуществлялась, контроль за их физическим состоянием и клиническим здоровьем не проводился. Учитывая данные обстоятельства, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурором Фрунзенского района г. Владивостока материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения, - рассказали представители надзорного ведомства.

На данный момент о животных заботятся сотрудники местного океанариума. Состояние девяти зверей оценивается как нормальное. Серьезные проблемы специалисты выявили только у носухи.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, а также закрепляют доказательную базы по уголовному делу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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