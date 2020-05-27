2020-05-28T07:39:03+03:00
Общество

Волонтеры «Единой России» раздадут 150 тысяч защитных масок в Приморье

Акция «Режим смягчается – маски не снимаются» стартовала в регионе
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Партия «Единая Россия» запустила акцию «Режим смягчается – маски не снимаются» в Приморском крае. В эту среду, 27 апреля, на Центральной площади Владивостока волонтеры раздали гражданам первую тысячу индивидуальных средств защиты.

Как рассказала первый заместителя секретаря регионального отделения «Единой России» Галина Хохлова, маски будут распространяться через волонтерские центры на всей территории Приморья. В частности, общественный штаб Партии в Находкинском городском округе организует завтра раздачу масок на остановках общественного транспорта, на входах в учреждения и других публичных местах. В Ханкайском районе средства защиты будут переданы в том числе в помощь департаменту образования для организации ЕГЭ, а в Ханкайском районе волонтеры отвезут часть масок сотрудникам правопорядка и в дом престарелых в с. Мельгуновка.

«Защитные маски будут уже завтра направлены во все волонтерские центры, которые работают в каждом муниципалитете Приморского края», - сообщила Галина Хохлова.

Напомним, накануне губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Олег Кожемяко объявил о поэтапном смягчении режима ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса в Приморье. Это стало возможным на основании рекомендаций специалистов Роспотребнадзора после того, как коэффициент заболеваемости в регионе на протяжении недели держался ниже нормированного – 1.

Глава Приморья акцентировал внимание на том, что первый этап будет вводиться постепенно на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

«Быстрые и поспешные шаги недопустимы, нужно поэтапно открывать предприятия торговли, бытовых услуг. Только после проверки административными комиссиями на соответствие всех санитарных норм и правил будет составлен перечень предприятий, которым будет разрешено работать», – заявил Олег Кожемяко.

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