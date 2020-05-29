Соглашение о реструктуризации возможно оформить дистанционно!

29 Май 2020 2020-05-29T06:19:27+03:00

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В рамках предпринимаемых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Приморского края очное обслуживание клиентов в офисах компаний АО «ДГК» и ПАО «ДЭК» временно перешло на дистанционный режим. Сегодня получить весь спектр услуг можно благодаря наличию компьютера либо другого коммуникативного устройствас доступом в интернет. Оплатить счета, подать показания, задать интересующие вопросы потребители могут через ряд дистанционных сервисов.

Энергетики напоминают потребителям, что очень важно вовремя оплачивать счета за оказанные услуги теплоснабжения, так как эти средства идут на ремонтную кампанию и подготовку тепловых сетей к следующему отопительному сезону.Однако в компании понимают, что ситуации, по которым потребитель не может оплатить счета и погасить долг, могут быть разными. Приморская генерация (филиал АО «ДГК») идет навстречу жителям края и при наличии задолженности и невозможности ее единовременного погашения предлагает решить проблему с помощью соглашения о реструктуризации, которое тоже можно оформить дистанционно. Для этого необходимо написать на электронный адрес, указанный в квитанции.

«Данное соглашение позволяет потребителю рассчитаться с энергокомпанией в течение года: вся задолженность делится на 12 месяцев - именно столько и надо будет ежемесячно оплачивать в рамках соглашения. Важно помнить, что потребителю необходимо в обязательном порядке оплачивать текущие квитанции за теплоснабжение, в противном случае даже одна неоплата является поводом для расторжения соглашения о реструктуризации, - рассказала главный специалист группы правового сопровождения СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Юлия Кабановская. - Важно понимать, что энергокомпания всегда идет навстречу должнику. В случае действительно крупной задолженности мы понимаем невозможность должника расплатиться в течение года. Поэтому у таких потребителей есть шанс заключить индивидуальное соглашение - и рассчитываться с задолженностью не год, а два и даже более. После заключения договора и в случае его исполнения потребитель будет защищен от начисления пеней энергокомпанией, судебных исков и визитов приставов, помимо прочего, возобновятся все социальные выплаты, которые были прекращены в связи с образовавшейся задолженностью».

Юлия Кабановская. Фото предоставлено АО "ДГК".

СЕРВИСЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ индивидуальных приборов учета:

- www.dvec.ru/pokazaniya/ (передача показаний без регистрации)

- через «Личный кабинет» на сайте dvec.ru

- через бесплатное мобильное приложение «Личный кабинет ДЭК Теплосбыт».

- SMS на номер +7 924 234 4000.

- Приложение «OFFO»

- Сайт VL.ru

СПОСОБЫ ОНЛАЙН ОПЛАТЫ (без комиссии):

- на официальном сайте компании www.dvec.ru, через личный кабинет

- на сайте www.dvgk.ru/payment в разделе «Прием платежей»

- в системе «Город» на сайте https://www.kvartplata.ru/ (без регистрации)

- в мобильном приложении «Личный кабинет ДЭК Теплосбыт»

- в мобильном приложении «Квартплата+».

- через интернет-банкинг или мобильные приложения банков.

Получить разъяснения по расчетам, оставить заявку и т.д. теперь можно будет, связавшись со специалистами по телефону Единой линии 8 800-234-7-777 или по телефонам, указанным в квитанции.

Энергетики напоминают потребителям, что в соответствии с Агентским договором № 14 ПГ/19 от 21.01.2019 г. «На оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Приморского края» между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» функции расчета, абонентское обслуживание потребителей и т. д. возложены на ПАО «ДЭК».