2020-05-29T10:17:08+03:00
Общество

«Таинственные символы» вернулись вместе с людьми в популярное место отдыха во Владивостоке

Подробности о местной традиции рассказали в сети жители города [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Устав от самоизоляции, приморцы выбираются к морюУстав от самоизоляции, приморцы выбираются к морюФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

Каменные башни, которые на Русском острове старательно выстраивают туристы, периодически оказываются разрушены самими людьми или стихией. Долгое время территория была закрыта для посещения из-за режима самоизоляции, однако после его ослабления, горожане вновь устремились поближе к морю. Пока конечно не столь массово, как раньше. С появлением на побережье людей, свое привычное место на мысе Вятлина заняли и «причудливые» фигурки, уже ставшие неким символом этого места.

Автор видео оказался удивлен подобной находке. В социальных сетях парень разместил просьбу объяснить, что это такое и для чего построено? Ответ не заставил себя долго ждать.

Каменные башенки на острове Русский удивили очевидца.Видео: dps_vl125

– Эти пирамидки начали строить в 2015 году, ко Дню города Владивостока. Ничего сакрального в них нет, просто на удачу!, – поделилась жительница города.

Отметим, что традиция в приморской столице действительно появилась 5 лет назад. Тогда группа активистов построила на Вятлина 155 каменных башенок (по одной за каждый год жизни города). Высота некоторых достигала 3, 5 метра. Говорят, если соорудить подобную фигуру и загадать желание, оно обязательно сбудется. Именно поэтому идея многим пришлась по вкусу и прижилась. Люди стараются поддерживать новый облик побережья. При этом рукотворные каменные башни привлекают на остров туристов.

Сложенные друг на друга на удачу камни встречаются в культурах разных стран. В мире их называют по-разному. Например, в Ирландие подобная башня – тролл, в Гималаяхлатза. Альпинисты и археологи используют пирамиды как ориентиры, называя их тур или гурий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проекты двух парков в Приморье отправятся на Всероссийский конкурс
Следователи с синими фонарями раскрыли убийство под Владивостоком
На 60 дней в Приморье опечатали павильон «Овощи и фрукты» за нарушение режима повышенной готовности
«Таинственные символы» вернулись вместе с людьми в популярное место отдыха во Владивостоке
«Почетного гражданина Владивостока» начнут выбирать в июне
АО «Восточный Порт» уже больше месяца проводит регулярную дезинфекцию улиц Врангеля
Клещи в Приморье стали агрессивнее на 22%
Режим ограничений продлен в Приморье до 15 июня
3 миллиона рублей задолжали медикам, борющимся с COVID-19, в Приморье
«Парад колясок» в Ханкайском районе пройдет в удаленном формате
В честь 160-летия в центре Владивостока появятся паруса с подсветкой
Три светофора в ближайшие дни появятся на острове Русский
Пока обходимся без полиции: приморцы с подтвержденным коронавирусом отказываются госпитализироваться
«Светланская скоро превратится в руины»: приморцев предупреждают об опасности у банка
Как большегрузу проехать к российско-китайской границе в Приморье: разъяснения правительства края
Соглашение о реструктуризации возможно оформить дистанционно!
Новые летальные случаи: в Приморье от коронавируса умерло 18 человек
Сбербанк начал выдавать льготную ипотеку по программе "Господдержка 2020" в Приморском крае
В Приморье за сутки 57 новых заболевших коронавирусом и 60 выздоровевших
Генеалогическое древо обитателей «Земли леопарда» впервые создано учеными
«Вооружен и опасен»: Интерпол разыскивает приморца за тяжкое преступление
Какая боевая авиатехника появится в небе над Владивостоком на параде 24 июня
Новенькая подпорная стена появилась на улице Русской во Владивостоке
Аэропорт Владивосток примет рейс с россиянами на борту из Гонконга и Гуанчжоу 3 июня
В Приморье раскрыта кража иконы и украшающих ее ювелирных изделий
«Ездит на Крузаке покойника»: аварийный комиссар рассказал об избиении на дороге во Владивостоке
Во Владивостоке пьяный таксист выехал на встречную полосу и протаранил две машины
Владивостокский роддом №3 разработал уникальные консультации и лекции в онлайн-режиме
Видимо, жених изменил: «сбежавшая невеста» озадачила жителей Владивостока