«Таинственные символы» вернулись вместе с людьми в популярное место отдыха во Владивостоке

29 Май 2020 2020-05-29T10:17:08+03:00

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Каменные башни, которые на Русском острове старательно выстраивают туристы, периодически оказываются разрушены самими людьми или стихией. Долгое время территория была закрыта для посещения из-за режима самоизоляции, однако после его ослабления, горожане вновь устремились поближе к морю. Пока конечно не столь массово, как раньше. С появлением на побережье людей, свое привычное место на мысе Вятлина заняли и «причудливые» фигурки, уже ставшие неким символом этого места.

Автор видео оказался удивлен подобной находке. В социальных сетях парень разместил просьбу объяснить, что это такое и для чего построено? Ответ не заставил себя долго ждать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/781935" frameborder="0"></iframe> Каменные башенки на острове Русский удивили очевидца.Видео: dps_vl125

– Эти пирамидки начали строить в 2015 году, ко Дню города Владивостока. Ничего сакрального в них нет, просто на удачу!, – поделилась жительница города.

Отметим, что традиция в приморской столице действительно появилась 5 лет назад. Тогда группа активистов построила на Вятлина 155 каменных башенок (по одной за каждый год жизни города). Высота некоторых достигала 3, 5 метра. Говорят, если соорудить подобную фигуру и загадать желание, оно обязательно сбудется. Именно поэтому идея многим пришлась по вкусу и прижилась. Люди стараются поддерживать новый облик побережья. При этом рукотворные каменные башни привлекают на остров туристов.

Сложенные друг на друга на удачу камни встречаются в культурах разных стран. В мире их называют по-разному. Например, в Ирландие подобная башня – тролл, в Гималаях – латза. Альпинисты и археологи используют пирамиды как ориентиры, называя их тур или гурий.

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ИСТОЧНИК KP.RU