2020-05-29T10:58:29+03:00
Общество

Две жительницы Артема в поисках денег на алкоголь отобрали у 82-летней женщины 4,5 тысячи рублей

Пострадавшей стала ветеран труда и член общероссийской общественной организации «Дети войны», побывавшая в годы ВОВ в оккупации
Никита СЕРГЕЕВ
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Разбойниц, напавших на пенсионерку, ожидает судРазбойниц, напавших на пенсионерку, ожидает судФото: Кристина ОЛЕЙНИК
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Следственный комитет в Приморье завершил расследование уголовного об разбойном нападении на 82-летнюю пенсионерку.

У двух женщин, жительниц Артема, 25-и и 36-и лет кончились деньги на выпивку. Раздобыть финансы любительницы алкоголя решили весьма жестким способом. На городском рынке гражданки приметили хрупкую бабушку, покупавшую продукты. Проследив ее до подъезда на улице Ленина, злоумышленницы напали на старушку. 82-летнюю женщину сильно толкнули, от чего она упала на бетонный пол подъезда. Затем пенсионерку придавили руками к полу и угрожали физической расправой. Отобрав телефон и 4,5 тысячи рублей, разбойницы отправились затариваться спиртным.

Потерпевшая, которая является ветераном труда и членом общероссийской общественной организации «Дети войны», заявила о преступлении в полицию. В ходе совместного расследования полицией и Следственным комитетом были изучены записи с видеокамер на рынке. Личности нападавших были установлены.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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