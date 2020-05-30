Пропал приморец, его машина найдена перевернутой в реке
27 мая около 02:00 часов ночи 41-летний Денис Богданов уехал из дома в поселке Пластун на машине и до настоящего времени его местонахождение не известно. Машину нашли перевернутой в реке, ее владельца еще ищут.
Приметы: на вид 40 лет, рост 175 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, нос с горбинкой.
Особые приметы: шрам на лбу под челкой, на правой щеке родинка. Был одет: черная болоньевая куртка с капюшоном, батник голубой, зелено - синяя футболка, джинсы темно-синие, ботинки короткие черные.
Пропал Денис Богданов. Фото: instagram.com/dpskontrol125rus
Всех, кто может сообщить информацию о местонахождении мужчины, проят позвонить по телефонам: 8914-657-65-69, 8914-069-90-90.
Автомобиль пропавшего приморца нашли в реке.
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ИСТОЧНИК KP.RU