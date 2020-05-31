Приморская молодежь отмечает 30-летие

31 Май 2020 2020-05-30T15:56:47+03:00

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Сегодня, 31 мая, исполняется 30 лет со дня основания общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи», самой массовой негосударственной молодежной организации страны. Приморский филиал РСМ – это порядка 1200 членов организации и молодежные программы, реализуемые практически во всех муниципалитетах края.

- За время существования ПКО РСМ удалось добиться высоких результатов деятельности, проделана огромная работа по развитию сети местных организаций. На сегодняшний день на территории Приморского края созданы 10 местных организаций и 7 общественных представительств, - рассказывает выбранный в 2014 году председатель организации Максим Пряженников.

Сеть местных филиалов объединяет Владивосток, Артем, Партизанск, Спасск-Дальний, Уссурийск, Фокино, Кировский, Черниговский, Чугуевский, Яковлевский районы. Общественные представительства РСМ есть в Арсеньеве, Большом Камне, Дальнегорске, Находке, Михайловском, Октябрьском и Партизанском районах.

С 2014 года председателем организации является Максим Пряженников

Активисты РСМ проводят на территории края «Мисс и мистер студенчество России», «Студент года», юниор-лигу КВН, реализуют программу «Молодежь – территориям Приморья!», участвуя в благоустройстве общественных пространств и создании арт-объектов. Кроме того, они являются операторами региональной системы профилактики наркомании – обучают тренеров и волонтеров вести информационную работу по пропаганде здорового образа жизни. Приморский РСМ активно привлекают молодежь края к участию в таких международных акциях, как «Час Земли» и «Тотальный диктант».

В честь юбилея коллектив приморского РСМ сегодня наградят благодарственным письмом главы Владивостока.

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ИСТОЧНИК KP.RU