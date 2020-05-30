2020-05-30T16:55:41+03:00
Общество

На форте Суворова во Владивостоке уже несколько дней стоит загадочный микроавтобус

Где хозяин, и почему он не возвращается за машиной, неизвестно [фото]
Сергей БАЛАНОВ
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Автомобиль бросили на несколько днейАвтомобиль бросили на несколько днейФото: Сергей БАЛАНОВ
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Увидеть автомобили на территории памятников истории – фортов Владивостокской крепости – можно часто. Люди приезжают сюда полюбоваться шикарными видами с вершины сопок, исследовать подземные тоннели крепости, а иногда просто на шашлыки. Но в этот раз, похоже, все не так.

Горожане обратили внимание на микроавтобус марки «Ниссан Караван», который уже почти неделю стоит на вершине горы Суворова, что за авторынком «Зеленый угол». Машина хоть и потрепанная жизнью, но явно приехала сюда своим ходом, непохоже, что кто-то таким образом извалялся от нелюбимого авто.

Окна затонированы и прикрыты специальными шторами изнутри, но похоже, что в салоне пусто. Двери закрыты. Но слегка приоткрыто водительское окно, похоже, что кто-то оставлял машину в жаркий день и рассчитывал скоро вернуться.

Люди переживают, что владелец пропал, возможно, пошел гулять по тоннелям форта и провалился куда-нибудь. Даже сообщили в полицию. Ответа из УМВД по Приморскому краю по этому поводу пока не поступало.

Машина не выглядит брошенной специально Фото: Сергей БАЛАНОВ

Машина не выглядит брошенной специальноФото: Сергей БАЛАНОВ

Водительское окно приоткрыто Фото: Сергей БАЛАНОВ

Водительское окно приоткрытоФото: Сергей БАЛАНОВ

Авто стоит на территории форта Суворова Фото: Сергей БАЛАНОВ

Авто стоит на территории форта СувороваФото: Сергей БАЛАНОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ:

Если вы знаете что-то об этом автомобиле и ее владельце, сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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