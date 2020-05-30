На форте Суворова во Владивостоке уже несколько дней стоит загадочный микроавтобус
Увидеть автомобили на территории памятников истории – фортов Владивостокской крепости – можно часто. Люди приезжают сюда полюбоваться шикарными видами с вершины сопок, исследовать подземные тоннели крепости, а иногда просто на шашлыки. Но в этот раз, похоже, все не так.
Горожане обратили внимание на микроавтобус марки «Ниссан Караван», который уже почти неделю стоит на вершине горы Суворова, что за авторынком «Зеленый угол». Машина хоть и потрепанная жизнью, но явно приехала сюда своим ходом, непохоже, что кто-то таким образом извалялся от нелюбимого авто.
Окна затонированы и прикрыты специальными шторами изнутри, но похоже, что в салоне пусто. Двери закрыты. Но слегка приоткрыто водительское окно, похоже, что кто-то оставлял машину в жаркий день и рассчитывал скоро вернуться.
Люди переживают, что владелец пропал, возможно, пошел гулять по тоннелям форта и провалился куда-нибудь. Даже сообщили в полицию. Ответа из УМВД по Приморскому краю по этому поводу пока не поступало.
Машина не выглядит брошенной специальноФото: Сергей БАЛАНОВ
Водительское окно приоткрытоФото: Сергей БАЛАНОВ
Авто стоит на территории форта СувороваФото: Сергей БАЛАНОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU