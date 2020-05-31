2020-05-31T03:14:34+03:00
Общество

Облачно и без осадков: погода в Приморье на 31 мая

Во Владивостоке временами ожидается морось
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Погодные условия в регионе будет определять гребень антициклонаПогодные условия в регионе будет определять гребень антициклонаФото: pixabay.com
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Последний день весны не побалует приморцев солнышком. Сегодня, 31 мая, погодные условия в регионе определяет гребень антициклона. Облачно, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +31 градуса тепла, сообщает Примпогода.

Так, в Уссурийске сегодня будет переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха составит +22...+24 градуса.

В Находке также будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, утром слабый. Температурный фон будет колебаться от +19 до +21 градусов.

Жителей Владивостока погода сегодня особо не порадует. В столице Приморья ожидается облачная погода, местами морось. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха составит +15...+17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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