2020-05-31T03:46:21+03:00
Общество

«Нужны будут справки»: Важное решение озвучил губернатор Приморья

Теперь на территорию региона можно будет попасть только со специальным заключением
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Теперь попасть на территорию региона просто так не получится. Фото: Денис Нагаев, правительство Приморского краяТеперь попасть на территорию региона просто так не получится. Фото: Денис Нагаев, правительство Приморского края
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко озвучил еще одно важное решение. Оно коснется не только жителей Приморья, но и всех граждан, которые планируют посетить регион. Теперь для того, чтобы не загреметь в обсерватор прибывающим понадобиться справка, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Так, с 1 июня все те, кто планирует посетить Приморский край должны оформить справку об отсутствии заражения коронавирусной инфекцией. Это касается жителей всех регионов страны, а также иностранных государств. В противном случае прибывших ожидает обсерватор. Приморцам, возвращающимся в свой регионе, также необходимо предъявить такую справку. Если ее не окажется, жители региона будут направлены на 14-дневный карантин, правда, в домашних условиях.

- С 1 июня все граждане, которые прибывают на территорию Приморского края, обязаны иметь при себе справку, оформленную не позднее, чем за 2 дня до вылета, подтверждающую отсутствие заражения коронавирусной инфекцией. Они должны предъявлять ее по требованию и вносить информацию в анкету в обязательном порядке. Те, у кого не будет нужного документа, поедут в обсерваторы на 14-дневный срок, – подчеркнул губернатор.

Напомним, по состоянию на 30 мая из 1943 приморцев, заболевших коронавирусом с начала эпидемии, 1041 человек выздоровел. Однако немало больных с тяжелыми формами. Сейчас состояние почти 40 пациентов, проходящих лечение от COVID-19, требует круглосуточного наблюдения специалистами. Это тяжелые и очень тяжелые пациенты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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