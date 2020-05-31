Осадки и похолодание: синоптики рассказали, чего ожидать приморцам в первую неделю лета
Погода в первую неделю лета будет носить в Приморье неустойчивый характер. Ее будут определять фронтальные разделы циклона, который из Китая переместится на Амурскую область. В регионе ожидаются дожди, грозы, а со второй половины недели еще и похолодание, сообщает Примпогода.
По прогнозам синоптиков, на территории Приморского края на следующей неделе ожидаются дожди с грозами. Однако если в первой половине недели ожидаются небольшие осадки, то со второй половины будет ухудшение погодных условий.
Влияние на погоду в регионе окажет циклонический вихрь из Китая, который отправится в сторону Амурской области. Фронтальные разделы циклона вызовут в Приморье дожди разной интенсивности, из-за чего упадет температура воздуха на 2-5 градусов.
Во Владивостоке, как и на основной части региона, будет прохладно и дождливо. Ночью температура воздуха составит +8…+11 градусов, а днем теплее только на 1 – 2 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU