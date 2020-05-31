2020-05-31T05:12:32+03:00
Общество

Осадки и похолодание: синоптики рассказали, чего ожидать приморцам в первую неделю лета

Из-за осадков температурный фон в регионе снизится на 2-5 градусов
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Влияние на погоду в регионе будут оказывать фронтальные раздела циклона из КитаяВлияние на погоду в регионе будут оказывать фронтальные раздела циклона из КитаяФото: pixabay.com
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Погода в первую неделю лета будет носить в Приморье неустойчивый характер. Ее будут определять фронтальные разделы циклона, который из Китая переместится на Амурскую область. В регионе ожидаются дожди, грозы, а со второй половины недели еще и похолодание, сообщает Примпогода.

По прогнозам синоптиков, на территории Приморского края на следующей неделе ожидаются дожди с грозами. Однако если в первой половине недели ожидаются небольшие осадки, то со второй половины будет ухудшение погодных условий.

Влияние на погоду в регионе окажет циклонический вихрь из Китая, который отправится в сторону Амурской области. Фронтальные разделы циклона вызовут в Приморье дожди разной интенсивности, из-за чего упадет температура воздуха на 2-5 градусов.

Во Владивостоке, как и на основной части региона, будет прохладно и дождливо. Ночью температура воздуха составит +8…+11 градусов, а днем теплее только на 1 – 2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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