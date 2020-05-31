«Стена позора»: бухту «Три поросенка» во Владивостоке разделили бетонной стеной

31 Май 2020 2020-05-31T06:15:04+03:00

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Популярная бухта Владивостока – «Три поросенка» сменила свой внешний вид. Арендаторы разделили пляж бетонной стеной. Об этом жители Владивостока сообщили в социальных сетях.

В инстаграм-паблике dps_vl125 появилась информация о том, что теперь пляж бухты «Три поросенка» разделен бетонной стеной. Арендаторы решили поделить не только территорию, но и бухту – конструкция заходит на 6 метров в акваторию.

«Прошу осветить тему «стены позора», иначе и не скажешь. Сегодня были на бухте «Три поросёнка» и увидели ужасающую картину... посреди бухты арендаторы возвели «стену позора» на 6 метров заходящую в акваторию бухты. При этом пляж, благодаря этой стене, изменился. Галька теперь скапливается за забором и не попадает на арендуемую территорию, что на пользу не идёт окружающей среде и арендуемыи пляж выглядит убого. Возникает резонныи вопрос: с какой целью было необходимо возводить это «тюремное» ограждение? Неужели с целью оградить нежелательных гостеи ? Или веде тся какои -то незаконный промысел? Неужели было недостаточно оградительных столбиков?»

Ограждение на 6 метров заходит в акваторию. Фото: dps_vl125

Эта ситуация очень возмутил не только автора сообщения, но и подписчиков. Кто-то начал рассуждать, что таким образом и продается вся Россия, а многие предложили обратиться с данной информацией в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU